Популярные тренды для зубов, которые могут навредить

Забота о красивой и здоровой улыбке давно вышла за пределы ежедневной традиционной чистки зубов и посещения стоматолога. Среди трендов в зубной beauty-индустрии популярны натирание зубов углем, полоскание рта маслом и уксусом. Не все процедуры могут быть полезны, сообщает Zakon.kz.

Британский стоматолог Пайал Бхалла, практикующий ведущий специалист одной из клиник, рассказывает о веяниях в модных процедурах и их последствиях. Не все они вредны, но и не все так безобидны, утверждает дантист, пишет DailyMail.

Яблочный уксус

Приготовлен путем ферментации сахара, который естественным образом присутствует в яблоках, и добавления дрожжей или бактерий, рекламируется для улучшения пищеварения, поддержки иммунной системы и укрепления здоровья сердца. Он стал популярным в последние годы: его призывают принимать внутрь.

"Уксус чрезвычайно кислый и может очень быстро разрушить зубную эмаль, особенно, если пить ежедневно. Процедура постепенно обнажает желтый слой дентина под ним, это не только чрезвычайно вредно для ваших зубов, поскольку наша эмаль необходима для здоровых зубов, но и делает их желтыми", — предостерегает доктор.

Полоскание маслом

Это древняя индийская аюрведическая практика полоскания рта маслом в течение 15-20 минут для очищения организма и выведения токсинов через десны и рот уже давно популярна в оздоровительных целях.

"На самом деле эксперты утверждают, что это может ухудшить некоторые состояния, такие как заболевания десен или кариес", — говорит дантист.

Лимонная вода

Лимонная вода издавна славится своими полезными для здоровья и детоксикационными свойствами: исследования показывают, что она может помочь пищеварению, улучшить внешний вид кожи и даже помочь вашему организму лучше усваивать железо из пищи, которую вы едите. Лимоны содержат много витамина С, который также помогает бороться с инфекциями.

Но регулярное употребление лимонной воды может вызвать эрозию эмали или даже кариес из-за "высокого содержания кислоты в лимоне", предупредила доктор Бхалла.

Фреши

Свежеприготовленные соки помогают улучшить пищеварение, считают приверженцы ЗОЖ. Но эксперты утверждают, что они не предлагают все питательные вещества, в которых нуждается организм.

Доктор Бхалла предупредила, что употребление большого количества сока в течение длительного периода времени также может "оказать огромное влияние на ваши зубы и привести к повреждениям".

Высокое содержание сахара в этих соках после их ежедневного употребления может стирать зубную эмаль и способствовать развитию кариеса.

Немолочное молоко

Набирающее все большую популярность растительное молоко, такое как соевое, овсяное и миндальное, не содержит кальций. Переход на них может привести к "дефициту кальция и других полезных для полости рта питательных веществ", говорит доктор Бхалла, что может увеличить риск кариеса и заболеваний десен.

"Некоторое немолочное молоко, такое как соевое молоко, может привести к тому, что бактерии во рту вырабатывают в шесть раз больше кислоты, чем молочное молоко, это вызывает беспокойство, поскольку большее количество кислоты означает большую вероятность эрозии эмали, а также больше шансов столкнуться с кариесом и кариесом", — говорит доктор.

Уголь вместо зубной пасты

Уголь или угольные пасты должены сделать их блестящими белыми. Традиционно считается, что древесный уголь удаляет токсины и удаляет пятна, связывая их с пористой поверхностью.

"Это очень абразивное вещество, и хотя оно помогает удалить поверхностные пятна, оно настолько жесткое, что также может медленно оторвать эмаль на ваших зубах", — говорит доктор.

Использовать такое средство можно не больше двух раз в неделю.