Почему плохие зубы сокращают жизнь

Стоматолог Джонатан Б. Левин рассказал о том, что сохранить здоровье и жить дольше можно в случае тщательного ухода за зубами и полостью рта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с New York Post он уточнил, что состояние зубов влияет на артериальное давление, уровень холестерина, риск развития деменции, диабета и болезней сердца. Более того, по его словам, обитающие во рту бактерии связаны с такими болезнями, как артрит, пневмония и некоторые виды рака. К примеру, бактерия P. gingivalis, которая является самой частой причиной хронического воспаления полости рта, может проникать в кишечник, в мозг, сонную артерию и другие органы.

"Эксперты по долголетию обычно говорят о четырех столпах долголетия: сон, питание, физическая активность и осознанность. А я говорю, что есть еще один, пятый, и это здоровье полости рта", – заявил стоматолог.

