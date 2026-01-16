#Казахстан в сравнении
Советы

Почему плохие зубы сокращают жизнь

как плохие зубы сокращают жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 19:40 Фото: pixabay
Стоматолог Джонатан Б. Левин рассказал о том, что сохранить здоровье и жить дольше можно в случае тщательного ухода за зубами и полостью рта, сообщает Zakon.kz.

В беседе с New York Post он уточнил, что состояние зубов влияет на артериальное давление, уровень холестерина, риск развития деменции, диабета и болезней сердца. Более того, по его словам, обитающие во рту бактерии связаны с такими болезнями, как артрит, пневмония и некоторые виды рака. К примеру, бактерия P. gingivalis, которая является самой частой причиной хронического воспаления полости рта, может проникать в кишечник, в мозг, сонную артерию и другие органы.

"Эксперты по долголетию обычно говорят о четырех столпах долголетия: сон, питание, физическая активность и осознанность. А я говорю, что есть еще один, пятый, и это здоровье полости рта", – заявил стоматолог.

Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан в мировой карте долголетия.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Стоматолог объяснил, почему не стоит чистить зубы сразу после еды
17:36, 22 сентября 2024
Стоматолог объяснил, почему не стоит чистить зубы сразу после еды
Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости
11:50, 09 марта 2024
Стоматолог рассказал, чем опасны зубы мудрости
Самые популярные ошибки в уходе за зубами
22:33, 04 июня 2024
Самые популярные ошибки в уходе за зубами
