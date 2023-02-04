В Молдове продлили ЧП на фоне энергетического кризиса

Чрезвычайное положение в стране, действующее с с прошлого года, продлено еще на 60 дней, сообщает Zakon.kz.

Большинство депутатов правительства республики проголосовали за продление ЧП во время пленарного заседания парламента 3 февраля, сообщает пресс-служба правительства Молдовы. Еще 60 дней чрезвычайного положения начнутся 4 февраля.

"Продление чрезвычайного положения по-прежнему даст нам возможность использовать созданные механизмы в таких сферах, как обеспечение страны электроэнергией и природным газом, управление возможными новыми потоками беженцев, обеспечение общественного порядка и безопасности", — сообщила в ходе заседания премьер-министр Наталья Гаврилица.

Чрезвычайное положение в Молдове действует с февраля прошлого года. Власти страны приняли решение ввести ЧП, как меры предотвращения рисков для безопасности страны, в том числе продовольственного и энергетического. Власти страны продлевают ЧП из-за дефицита газа, который ранее поставляла в Молдову Россия. Из-за нехватки топлива выросли цены на газ и электричество.

В августе 2022 года стало известно, что ряд крупных предприятий остановились в Молдове из-за цен на газ.