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Роналду забил первый гол за "Аль-Наср" и спас команду от поражения

Футбол Гол Роналду Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Саудовский клуб "Аль-Наср", за который с недавних пор выступает португальский футболист Криштиану Роналду, сыграл вничью в гостях с "Аль-Фатехом" — 2:2. Гостей от поражения на 93-й минуте поединка спас гол звездного португальца, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние "Аль-Фатеха" и "Аль-Наср" прошло в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Хозяева поля благодаря Тельо Кристиану открыли счет на 12-й минуте. На исходе первого тайма лучший бомбардир гостей Талиска Андерсон сравнял результат. Однако "Аль-Фатех" вскоре снова вырвался вперед и держался почти до финального свистка.

Но в добавленное арбитром время Криштиану Роналду принес боевую ничью своему коллективу, реализовав пенальти. Это был первый гол португальца в составе Аль-Насра, и его команда с 34-ю очками лидирует в турнирной таблице первенства.

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