"Аль-Наср" с Роналду удерживает серию без поражений в 18 матчей
Фото: Instagram/alnassr_fc
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", в который перешел знаменитый португальский бомбардир Криштиану Роналду, в 18 последних матчах одержал 17 побед и один сыграл вничью, сообщает Zakon.kz.
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Криштиану Роналду забил в них 16 голов.
В последнем матче команда обыграла "Аль-Вахду" со счетом 3:1 в 13-м туре лиги Саудовской Аравии.
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Начиная с 22 августа клуб из Эр-Рияда не уступил ни одного матча.
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