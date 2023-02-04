1603 человека получают лечение от коронавируса в Казахстане
Фото: Zakon.kz
76 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, 1603 человека все еще получают лечение, 121 из них находится в стационаре, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1603 человека (–1 450+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1482.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
3 февраля отечественные медики зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.
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