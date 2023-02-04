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1603 человека получают лечение от коронавируса в Казахстане

Врач Фото: Zakon.kz
76 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, 1603 человека все еще получают лечение, 121 из них находится в стационаре, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1603 человека (–1 450+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1482.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

3 февраля отечественные медики зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. 

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