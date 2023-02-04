1603 человека получают лечение от коронавируса в Казахстане

Фото: Zakon.kz

76 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки, 1603 человека все еще получают лечение, 121 из них находится в стационаре, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1603 человека (–1 450+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1482. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. 3 февраля отечественные медики зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Читайте также Больше 13 тысяч казахстанцев подписали петицию против хиджамы

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