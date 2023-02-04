Девять человек погибли от холода и жажды на лодке в Средиземном море
Власти Италии заявили, что среди девяти погибших была беременная женщина и младенец, передает The Guardian.
Выжившие, высадившиеся на итальянском острове Лампедуза после того, как их спасли поздно вечером в четверг, рассказали следователям, что четырехмесячный ребенок выскользнул из лодки после того, как его мать, которая держала его, потеряла сознание и умерла от воздействия холода.
Как сообщают выжившие, судно покинуло Сфакс, к югу от Туниса, несколькими днями ранее и вскоре после этого заблудилось.
По словам выживших, после того, как запасы еды и воды закончились, пассажиры в отчаянии начали пить морскую воду.
Вечером в четверг к судну добралась итальянская береговая охрана, которая обнаружила на борту тела восьми человек. Позже, со слов отца, стало известно, что за борт упал младенец.