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Мир

В 2024 году в Средиземном море погибло более 2200 человек – ООН

В 2024 году в Средиземном море погибло более 2200 человек , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 03:59 Фото: pixabay
В попытках нелегально пересечь границу в 2024 году в Средиземном море погибло более 2200 человек. В это число входят сотни детей, которые приходятся на каждого пятого мигранта, пытающегося добраться до Европы, спасаясь от войны и нищеты, сообщает Zakon.kz.

По информации Guardian, в канун Нового года Регина Де Доминичис, региональный директор по Европе и Центральной Азии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) рассказала, что в прошлом году более 2200 человек погибли или пропали без вести в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы в поисках убежища.

По данным организации Alarm Phone, которая управляет горячей линией для людей, терпящих бедствие на море, с 31 декабря в центральной части Средиземного моря перевернулись по меньшей мере четыре судна. 

Италия является одним из основных пунктов высадки для людей, пытающихся добраться до Европы, а центральный средиземноморский маршрут считается одним из самых опасных в мире.

Международная организация по миграции ООН зарегистрировала не менее 25 500 смертей и исчезновений во время пересечения Средиземного моря с 2014 года. Большинство смертей или исчезновений приписывают судам, отправляющимся из Туниса или Ливии.

Ранее сообщалось, что двадцать человек упали с лодки и таинственно исчезли в море у берегов Ливии. А плывшие в Великобританию мигранты погибли в Ла-Манше 29 декабря.

Аксинья Титова
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