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Девять человек погибли от холода и жажды в лодке в Средиземном море

Девять человек погибли от холода и жажды на лодке в Средиземном море Фото: pixabay
Выжившие сообщают итальянским властям, что судно, на борту которого находилось около 50 человек, сбилось с пути, пытаясь пересечь границу из Туниса, сообщает Zakon.kz.

Власти Италии заявили, что среди девяти погибших была беременная женщина и младенец, передает The Guardian.

Выжившие, высадившиеся на итальянском острове Лампедуза после того, как их спасли поздно вечером в четверг, рассказали следователям, что четырехмесячный ребенок выскользнул из лодки после того, как его мать, которая держала его, потеряла сознание и умерла от воздействия холода.

Как сообщают выжившие, судно покинуло Сфакс, к югу от Туниса, несколькими днями ранее и вскоре после этого заблудилось.

По словам выживших, после того, как запасы еды и воды закончились, пассажиры в отчаянии начали пить морскую воду.

Вечером в четверг к судну добралась итальянская береговая охрана, которая обнаружила на борту тела восьми человек. Позже, со слов отца, стало известно, что за борт упал младенец.

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