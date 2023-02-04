В Казахстане планируют поменять дату празднования дня учителя

В правительстве планируют поменять дату профессионального праздника учителей, сообщает Zakon.kz.

День учителя в Казахстане празднуется в первое воскресенье октября. В новом постановлении на сайте "Открытые НПА" предлагают поменять дату на конкретный день — 5 октября.

С данным предложением выступило министерство просвещения РК.

Как поясняется в документе, это изменение будет внесено во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева от 30 декабря 2022 года.

Предложение опубликовано 2 февраля. До 16 февраля пройдет публичное обсуждение.