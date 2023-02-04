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Партия "Ауыл" выдвинула список кандидатов на выборы

Партия "Ауыл" выдвинула список кандидатов на выборы Фото: facebook/ali.bektaev
НДПП "Ауыл" выдвинула на выборы партийный список, в него вошли 25 человек, также по одномандатным округам выдвинуты 9 кандидатов, сообщает Zakon.kz.

В партийный список вошли два экс-кандидата в президенты РК – Жигули Дайрабаев и Каракат Абден, баллотировавшиеся в 2022 году.

Также в партийном списке:

  • София Абдуразакова учредитель школы "Mansap";
  • Кайрат Айтуганов  заместитель председателя НДПП "Ауыл";
  • Николай Арсютин  заместитель председателя НДПП "Ауыл";
  • Аскер Ахметжанов предприниматель;
  • Анас Баккожаев заместитель председателя НДПП "Ауыл";
  • Анна Данченко телеведущая на "31 канале";
  • Ильяс Доскожаев заместитель директора Samruk Business Academy;
  • Серик Егизбаев бывший вице-министр информации и общественного развития;
  • Аян Зейнуллин предприниматель;
  • Алибек Кантай руководитель исследовательской лаборатории "Геномед";
  • Даулеткерей Капулы заслуженный деятель РК, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана;
  • Болатбек Кыстауов руководитель департамента по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции по Туркестанской области;
  • Алмас Мухаметов старший преподаватель, научный сотрудник Казахского национального аграрного университета;
  • Светлана Прокопьева тренер по баскетболу, менеджер спортивного клуба;
  • Даурен Рахымбек руководитель молодежного крыла НДПП "Ауыл";
  • Тамила Розметова генеральный директор ТОО "Атырауагроөнімдері";
  • Айдар Саттаров предприниматель, основатель компании "Satgroupcompany";
  • Ерболат Саурыков председатель Жамбылсуого областного филиала НДПП "Ауыл";
  • Куаныш Сейтжанов секретарь НДПП Ауыл, доктор филологических наук;
  • Тансауле Сериков профессор Казахстанского агротехнического университета им Сейфуллина;
  • Рабига Токсеитова  вице-президент холдинговой компании "Aitas-KZ", кандидат биологических наук;
  • Айбын Тореханов председатель Алматинского городского филиала НДПП "Ауыл";
  • Жандос Турсынгалиев учредитель компании "Eurasia green products".

По одномандатным округам 9 человек:

  • Толеутай Рахимбеков первый заместитель председателя НДПП "Ауыл", кандидат в президенты РК на выборах в 2019 году;
  • Самат Ескендиров экс-аким Северо-Казахстанской области;
  • Нартай Ыскаков основатель ТОО "Қараөзек агрофирмасы";
  • Ербол Кобентай Исполнительный директор ТОО "Астана бизнес";
  • Берикжан Кайыпбай руководитель ветеринарной инспекции Костанайской области;
  • Ербол Абдраймов создатель портала реализации сельхозпродуктов "Мал Тау";
  • Нуркен Каржаубаев директор ТОО "РЕАР";
  • Нуртас Байжанов руководитель крестьянского хозяйства "Манас";
  • Ермек Байтуганов Директор интернет-провайдера "АйнаЛайн".

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