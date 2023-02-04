Партия "Ауыл" выдвинула список кандидатов на выборы

Фото: facebook/ali.bektaev

НДПП "Ауыл" выдвинула на выборы партийный список, в него вошли 25 человек, также по одномандатным округам выдвинуты 9 кандидатов, сообщает Zakon.kz.

В партийный список вошли два экс-кандидата в президенты РК – Жигули Дайрабаев и Каракат Абден, баллотировавшиеся в 2022 году.

Также в партийном списке: София Абдуразакова учредитель школы "Mansap";

учредитель школы "Mansap"; Кайрат Айтуганов заместитель председателя НДПП "Ауыл";

заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Николай Арсютин заместитель председателя НДПП "Ауыл";

заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Аскер Ахметжанов предприниматель;

предприниматель; Анас Баккожаев заместитель председателя НДПП "Ауыл";

заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Анна Данченко телеведущая на "31 канале";

телеведущая на "31 канале"; Ильяс Доскожаев заместитель директора Samruk Business Academy;

заместитель директора Samruk Business Academy; Серик Егизбаев бывший вице-министр информации и общественного развития;

бывший вице-министр информации и общественного развития; Аян Зейнуллин предприниматель;

предприниматель; Алибек Кантай руководитель исследовательской лаборатории "Геномед";

руководитель исследовательской лаборатории "Геномед"; Даулеткерей Капулы заслуженный деятель РК, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана;

заслуженный деятель РК, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана; Болатбек Кыстауов руководитель департамента по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции по Туркестанской области;

руководитель департамента по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции по Туркестанской области; Алмас Мухаметов старший преподаватель, научный сотрудник Казахского национального аграрного университета;

старший преподаватель, научный сотрудник Казахского национального аграрного университета; Светлана Прокопьева тренер по баскетболу, менеджер спортивного клуба;

тренер по баскетболу, менеджер спортивного клуба; Даурен Рахымбек руководитель молодежного крыла НДПП "Ауыл";

руководитель молодежного крыла НДПП "Ауыл"; Тамила Розметова генеральный директор ТОО "Атырауагроөнімдері";

генеральный директор ТОО "Атырауагроөнімдері"; Айдар Саттаров предприниматель, основатель компании "Satgroupcompany";

предприниматель, основатель компании "Satgroupcompany"; Ерболат Саурыков председатель Жамбылсуого областного филиала НДПП "Ауыл";

председатель Жамбылсуого областного филиала НДПП "Ауыл"; Куаныш Сейтжанов секретарь НДПП Ауыл, доктор филологических наук;

секретарь НДПП Ауыл, доктор филологических наук; Тансауле Сериков профессор Казахстанского агротехнического университета им Сейфуллина;

профессор Казахстанского агротехнического университета им Сейфуллина; Рабига Токсеитова вице-президент холдинговой компании "Aitas-KZ", кандидат биологических наук;

вице-президент холдинговой компании "Aitas-KZ", кандидат биологических наук; Айбын Тореханов председатель Алматинского городского филиала НДПП "Ауыл";

председатель Алматинского городского филиала НДПП "Ауыл"; Жандос Турсынгалиев учредитель компании "Eurasia green products". По одномандатным округам 9 человек: Толеутай Рахимбеков первый заместитель председателя НДПП "Ауыл", кандидат в президенты РК на выборах в 2019 году;

первый заместитель председателя НДПП "Ауыл", кандидат в президенты РК на выборах в 2019 году; Самат Ескендиров экс-аким Северо-Казахстанской области;

экс-аким Северо-Казахстанской области; Нартай Ыскаков основатель ТОО "Қараөзек агрофирмасы";

основатель ТОО "Қараөзек агрофирмасы"; Ербол Кобентай Исполнительный директор ТОО "Астана бизнес";

Исполнительный директор ТОО "Астана бизнес"; Берикжан Кайыпбай руководитель ветеринарной инспекции Костанайской области;

руководитель ветеринарной инспекции Костанайской области; Ербол Абдраймов создатель портала реализации сельхозпродуктов "Мал Тау";

создатель портала реализации сельхозпродуктов "Мал Тау"; Нуркен Каржаубаев директор ТОО "РЕАР";

директор ТОО "РЕАР"; Нуртас Байжанов руководитель крестьянского хозяйства "Манас";

руководитель крестьянского хозяйства "Манас"; Ермек Байтуганов Директор интернет-провайдера "АйнаЛайн". Новость по теме Каракат Абден приняли в ряды партии "Ауыл" Читайте также В Алматы состоялась битва технологических стартапов Смаилов обсудил развитие газовой отрасли с руководителями нацкомпаний В Алматы внесли временные изменения в маршруты трех автобусов

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