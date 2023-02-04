Партия "Ауыл" выдвинула список кандидатов на выборы
Фото: facebook/ali.bektaev
НДПП "Ауыл" выдвинула на выборы партийный список, в него вошли 25 человек, также по одномандатным округам выдвинуты 9 кандидатов, сообщает Zakon.kz.
В партийный список вошли два экс-кандидата в президенты РК – Жигули Дайрабаев и Каракат Абден, баллотировавшиеся в 2022 году.
Также в партийном списке:
- София Абдуразакова учредитель школы "Mansap";
- Кайрат Айтуганов заместитель председателя НДПП "Ауыл";
- Николай Арсютин заместитель председателя НДПП "Ауыл";
- Аскер Ахметжанов предприниматель;
- Анас Баккожаев заместитель председателя НДПП "Ауыл";
- Анна Данченко телеведущая на "31 канале";
- Ильяс Доскожаев заместитель директора Samruk Business Academy;
- Серик Егизбаев бывший вице-министр информации и общественного развития;
- Аян Зейнуллин предприниматель;
- Алибек Кантай руководитель исследовательской лаборатории "Геномед";
- Даулеткерей Капулы заслуженный деятель РК, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана г. Астана;
- Болатбек Кыстауов руководитель департамента по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции по Туркестанской области;
- Алмас Мухаметов старший преподаватель, научный сотрудник Казахского национального аграрного университета;
- Светлана Прокопьева тренер по баскетболу, менеджер спортивного клуба;
- Даурен Рахымбек руководитель молодежного крыла НДПП "Ауыл";
- Тамила Розметова генеральный директор ТОО "Атырауагроөнімдері";
- Айдар Саттаров предприниматель, основатель компании "Satgroupcompany";
- Ерболат Саурыков председатель Жамбылсуого областного филиала НДПП "Ауыл";
- Куаныш Сейтжанов секретарь НДПП Ауыл, доктор филологических наук;
- Тансауле Сериков профессор Казахстанского агротехнического университета им Сейфуллина;
- Рабига Токсеитова вице-президент холдинговой компании "Aitas-KZ", кандидат биологических наук;
- Айбын Тореханов председатель Алматинского городского филиала НДПП "Ауыл";
- Жандос Турсынгалиев учредитель компании "Eurasia green products".
По одномандатным округам 9 человек:
- Толеутай Рахимбеков первый заместитель председателя НДПП "Ауыл", кандидат в президенты РК на выборах в 2019 году;
- Самат Ескендиров экс-аким Северо-Казахстанской области;
- Нартай Ыскаков основатель ТОО "Қараөзек агрофирмасы";
- Ербол Кобентай Исполнительный директор ТОО "Астана бизнес";
- Берикжан Кайыпбай руководитель ветеринарной инспекции Костанайской области;
- Ербол Абдраймов создатель портала реализации сельхозпродуктов "Мал Тау";
- Нуркен Каржаубаев директор ТОО "РЕАР";
- Нуртас Байжанов руководитель крестьянского хозяйства "Манас";
- Ермек Байтуганов Директор интернет-провайдера "АйнаЛайн".
Каракат Абден приняли в ряды партии "Ауыл"
Новость по теме
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ