Каракат Абден приняли в ряды партии "Ауыл"
Фото: facebook/abdenova.karakat
Кандидата в президенты РК Каракат Абден приняли в партию "Ауыл". Об этом сообщил председатель НДПП "Ауыл" Али Бектаев, сообщает Zakon.kz.
По словам председателя партии, Каракат Абден полностью соответствует требованиям.
"Каракат Абден вступила в нашу партию. Вообще, если вы заметили во время президентских выборов, у нее вообще концепция была связана с народными традициями, с традициями нашего аульного направления".
Али Бектаев считает что ее политические взгляды совпадают с основным направлением партийной программы.
"Поэтому мы с удовольствием приняли ее в наши ряды".
Вопросы выдвижения и принятия Каракат Абден в состав партийного списка будет решать съезд.
Каракат Абден была выдвинута кандидатом в президенты РК 7 октября 2022 года от Национального альянса профессиональных социальных работников. Является общественным деятелем, членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.
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