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Каракат Абден приняли в ряды партии "Ауыл"

Каракат Абден приняли в ряды партии "Ауыл" Фото: facebook/abdenova.karakat
Кандидата в президенты РК Каракат Абден приняли в партию "Ауыл". Об этом сообщил председатель НДПП "Ауыл" Али Бектаев, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя партии, Каракат Абден полностью соответствует требованиям.

"Каракат Абден вступила в нашу партию. Вообще, если вы заметили во время президентских выборов, у нее вообще концепция была связана с народными традициями, с традициями нашего аульного направления".

Али Бектаев считает что ее политические взгляды совпадают с основным направлением партийной программы.

"Поэтому мы с удовольствием приняли ее в наши ряды".

Вопросы выдвижения и принятия Каракат Абден в состав партийного списка будет решать съезд.

Каракат Абден была выдвинута кандидатом в президенты РК 7 октября 2022 года от Национального альянса профессиональных социальных работников. Является общественным деятелем, членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

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