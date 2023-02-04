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Вагон поезда загорелся по пути в Алматы

Поезд загорелся по пути в Алматы Фото: pixabay
Поезд курирующий по маршруту "Петропавлск - Алматы" загорелся в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
"3 февраля 2023 года в 21:57 на участке Аршалы – Анар Карагандинской области остановлено движение поезда №105/106 "Петропавловск - Алматы" из-за возгорания в техническом вагоне, расположенного в конце состава".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

По данным "КТЖ", в поезде находилось 235 пассажиров, жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован.  

Для пересадки пассажиров и отправки до станции Алматы из Астаны был отправлен разовый поезд в составе семи купейных и одного плацкартного вагонов. 

Специально созданная комиссия уже приступила к расследованию причин произошедшего. 

Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке.

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