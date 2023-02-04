Цифровой тенге может стать доступным для ряда потребителей к концу года

В рамках цифрового форума Digital Almaty 2023 председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Национального банка Бинур Жаленов рассказал о тестировании цифрового тенге, и о том, как будет осуществляться выпуск цифровой валюты, сообщает Zakon.kz.

"В прошлом году, в декабре главой государства поддержано решение о внедрении цифрового тенге. До 2025 года мы планируем полностью реализовать его функционал. И уже к концу этого года, к 30-летию национальной валюты он будет доступен для какого-то ряда потребителей". Бинур Жаленов в рамках презентации "Состояние индустрии цифровых активов и DeFi в Центральной Азии" на форуме Digital Almaty 2023.

К слову, тестирование платформы цифрового тенге уже проводилось с реальными пользователями в прошлом году. Через приложения банков второго уровня или платежных организаций, участники могли получить цифровой тенге и расплатиться им. Также, тестировались различные свойства цифрового тенге, в том числе возможность оплаты без доступа к интернету.

Спикер рассказал, что при появлении цифрового тенге, потребители не будут ограничиваться в использовании наличности.

"Мы твердо убеждены что потребитель сам должен решать хочет он тратить деньги в цифровом тенге, в наличных или в электронных деньгах. Поэтому ни сейчас, ни в ближайшее время не идет речи о запрете оборота наличных средств. Это фундаментальное право потребителя - выбирать чем расплачиваться".

Бинур Жаленов отметил, что цифровая валюта представляет собой лишь токенизированную форму наличности и может использоваться, как и обычные деньги, без каких-либо ограничений на транзакции или движение денег. Кроме того, на остатки цифрового тенге не будут начисляться проценты, как на электронные деньги.

"Это тоже самое что, как если бы вы сняли деньги и держали их в купюрах, в случае с цифровым тенге вы держите токены у себя на мобильном устройстве", - привел пример спикер.

Комментируя вопрос влияния цифрового тенге на инфляцию, Бинур Жаленов добавил, что по данному аспекту был проведен макроэкономический анализ, который показал, что цифровой тенге не должен значительно влиять на инфляционные процессы, поскольку не будет осуществляться новой эмиссии денег. Аналогичный результат показал и анализ влияния цифрового тенге на финансовую стабильность и бизнес БВУ.

"Эмиссия цифрового тенге будет осуществляться тогда, когда потребитель захочет конвертировать какую-то часть своих средств в цифровые тенге. То есть речь не идет о какой-то дополнительной эмиссии денежной массы в экономике. Условно говоря, если уже сейчас у вас есть какой-то объем денег на карте, или депозит и вы решили их обменять на цифровой тенге, мы погашаем часть которую вы даете и выпускаем на нее токены цифрового тенге, и наоборот", - объяснил председатель Центра развития платежных и финансовых технологий.

Спикер подчеркнул, что несмотря на то, что тестирование и исследование цифрового тенге проводится Национальным банком в сотрудничестве с иностранными компаниями, сторонние организации не участвуют в непосредственной разработке платформы цифрового тенге.

"Это внутренние разработки Национального банка и никто, тем более из иностранных игроков не будет допущен к реализации этой платформы. Это всегда будет реализовано исключительно внутренними силами, и мы убеждены, что вопрос цифрового суверенитета тенге всегда будет в приоритете".

Спикер уверен, что цифровой тенге может стать одним из основополагающих элементов, который соединит два мира - традиционную финансовую инфраструктуру и децентрализованные финансы.



