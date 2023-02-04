В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В восьми областях республики объявили штормовое предупреждение на 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, на юге временами сильные (дождь, снег), усиление ветра, гололед, туман.



В горных районах Туркестанской области, днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске ожидается туман.

На юге, западе , севере Атырауской области ожидается туман .

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В городе Кунаеве ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман, ночью на северо-востоке области – гололед. В Актау ночью ожидается туман

На большей части Кызылординской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, юге, в центре области сохраняется гололед, ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, утром и днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами сохраняется гололед, ожидается туман.

На юге Улытауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

На юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

