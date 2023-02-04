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Казахстанка стала чемпионом мира по пулевой стрельбе

Казахстанка стала чемпионом мира по пулевой стрельбе Фото: МКС РК
Казахстанская спортсменка, представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений среди женщин, Арина сумела золотом финале, выиграть у Олимпийской чемпионки в Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии.

19-летняя уроженка Алматы с самого начала показывала невероятное упорство и хладнокровие. Пройдя финал из 8 сильнейших пулевиков мира, она сумела составить конкуренцию опытнейшей 28-летней швейцарке и в главной битве первой выбить 16 необходимых очков.

"К финалу очень сильно готовилась и морально и психологически. При этом, для меня это уже не первый финал, опыт был. Я старалась перебороть свои возможности. Особенно меня вдохновляло, что я соревновалась с Олимпийской чемпионкой. Она словно передала мне свой опыт. Свою победу я хотела бы посвятить маме. Именно она всегда верила в меня и говорила что я стану чемпионкой. Всем большое спасибо за поддержку".Арина Алтухова, в интервью пресс-службе Дирекции развития спорта

Помимо медали в индивидуальных соревнованиях, мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.

Кубок Мира по пулевой стрельбе проходит в период с 27 января по 08 февраля 2023 года в городе Джакарта (Индонезия). В борьбе за медали заявлены 300 спортсменов из 21 национальной федерации. Всего комплекты разыграют в 20 упражнениях. Национальную сборную Казахстана представляют 15 спортсменов.

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