Казахстанец стал победителем Кубка мира по пара пулевой стрельбе

Казахстанский спортсмен Еркин Габбасов завоевал золотую медаль в первый день соревнований на Кубке мира по пара пулевой стрельбе в дисциплине R1, с результатом 250,3 очка, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями при МТС РК, наш пара стрелок не имел себе равных на Кубке мира – 2024, который проходит в Чханвоне (Южная Корея). Второе место занял местный спортсмен – Парк Джинхо (249 очков). Тройку сильнейших замкнул представитель Франции – Ричард Дидье (228,4).

Фото: Пресс-служба ЦСП МТС РК

Помимо Габбасова, на данных соревнованиях в Южной Корее нашу страну представляют еще четыре участника: Севда Алиева (P2), Санаш Ещанов (R4, R5), Анна Довгелеевич (R2, R3, R10) и Бигайша Махаева (Р2). Кубок мира в Чханвоне продлится до 1 мая.

Стоит отметить, что для Еркина Габбасова это не первое достижение в этом году. 9 марта он завоевал "серебро" на Кубке мира в Нью-Дели (Индия). Эта медаль позволила ему заработать лицензию на участие в Паралимпийских играх – 2024 в Париже.

К этому часу у Казахстана имеется 12 путевок для поездки на Паралимпиаду. Одну из них недавно приобрел Темирхан Дайырбек, который победил на Чемпионате Азии – 2024 по пара академической гребле в корейском городе Чонджу.