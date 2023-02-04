Ситуация в Украине: Киев готов предоставить ЕС подземные хранилища газа, Венгрия против новых санкций

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил о том, что Киев готов предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Европейский союз, сообщает Zakon.kz.

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины в одностороннем порядке расторгло договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В Одессу после аварии на высоковольтной подстанции привезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у минэнерго, и миниэлектростанцию, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Комитет по безопасности Сената Швейцарии (CSP-E) выступил против возвращения Германии 30 танков Leopard, находящихся на хранении швейцарской армии, говорится в опубликованном заявлении комиссии на сайте парламента.

Также Комитет выступил против предложенного комиссией ассамблеи (CSP-N) закона, разрешающего реэкспорт швейцарского оружия на территорию Украины.

Заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина – ЕС полностью перечеркивает принципы, на которых когда-то строился Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила о том, что Эммануэль Макрон звонит российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе главы украинского государства Владимира Зеленского.

Венгерское правительство выступило категорически против дальнейшего расширения санкций на российские энергоносители, заявили в Министерстве энергетики страны.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Евросоюз будет поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии, которые ей необходимы, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Верховная Рада на следующей неделе продлит режим военного положения и всеобщей мобилизации, рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе зарегистрировано около 4,8 млн украинских беженцев по состоянию на 31 января 2023 года.

В Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула домой 63 военнопленных. Уточняется, что в их числе есть лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ. На территорию Украины вернулись 116 человек, среди них 87 военнослужащих.

В США объявили о передаче Украине 5,4 млн долларов конфискованных активов РФ. Средства принадлежали российскому бизнесмену Константину Малофееву.

Канада ввела санкции против Николая Баскова, Михаила Боярского, Олега Газманова, Ирины Аллегровой и ряда других российских артистов, сообщили в МИД страны.

Россия в зависимости от угроз готова применять все виды оружия в соответствии со своими доктринами, включая ядерную, высказался заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Читайте также Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты В МИД КНР объяснили появление "шпионского шара" в небе над США

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