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Звезды "Игры престолов" ждут второго ребенка

пара Фото: Instagram/kitharingtonig
Актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, ставшие популярные благодаря ролям Джона Сноу и Игритт в сериале "Игра престолов", ждут второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет издание Mirror, Харрингтон поделился новостью с поклонниками в эфире ночного шоу Джимми Киммела.

"Он вот-вот испытает шок, потому что скоро у него родится брат или сестра. Мы пытаемся подготовить его к этому, указываем на живот Роуз и говорим: "Мамин малыш, мамин малыш". А он указывает на свой животик со словами "Мой малыш, мой малыш", – рассказал Кит Харрингтон.

По словам актера, он уже чувствует разницу между первой и второй беременностью супруги.

"Вы знаете, в случае с первым ребенком вы будто ходите по облакам и танцуете посреди поля маргариток в течение 9 месяцев. Ну, мужчина в любом случае. Во второй раз проверка реальностью наступила гораздо быстрее", – добавил он.

Кит Харрингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках "Игры престолов". Вскоре между ними завязался роман. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2018-м поженились. В феврале 2021-го у супругов родился сын, имя которого они по-прежнему держат в тайне.

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