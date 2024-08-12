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Американский актер, сыгравший Джона Сноу, рассказал об ошибках финала сериала "Игра престолов"

Американский актер дал интервью, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 04:04 Фото: Instagram/kit_harrington_official_
Актер, сыгравший Джона Сноу, Кит Харингтон, рассказал о концовке последнего сезона хита HBO "Игра престолов" и о том, почему спин-офф "Сноу" не удался, сообщает Zakon.kz.

По информации The Hollywood Reporter, актер Кит Харингтон откровенно рассказал о своих чувствах по поводу финального сезона " Игры престолов" телеканала HBO .

Актер, исполняющий роль Джона Сноу, говорит, что при создании финала этого глобального проекта "были допущены ошибки", отмечая, что финал снимали "в спешке". Он также не уверен, что был другой вариант, учитывая усталость актеров и съемочной группы.

"Я думаю, если и была какая-то ошибка в конце "Игры престолов", так это то, что мы все были настолько чертовски уставшими, что не могли продолжать".Американский актер Кит Харингтон

По его словам, глядя на свое изображение в последних сезонах, он выглядел измотанным и у него не было сил еще на один сезон.

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