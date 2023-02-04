Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Еще три дороги закрыли в Алматинской области из-за дождя и тумана

зима Фото: pixabay
Еще три дороги закрыли в Алматинской области из-за дождя, похолодания и тумана, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на дорогах:

  • Алматы-Усть-Каменогорск, 25-67 км, от села Байсерке до Конаева;
  • Алматы-Шелек-Хоргос, 25-320 км, от села Панфилово до села Жаркент;
  • Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос, 126-172 км, от села Байсеит до села Кокпек.

"Дорожниками ведутся работы по обработке проезжей части закрытых участков противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничение движения введено для всех видов автотранспорта на дороге Кокпек-Кеген-Тюп, 0-72 м, от перевала Аласа до поселка Кеген.

Читайте также

Участок трассы закрыли в Алматинской области

"Риддер ТЭЦ" возместило убытки более чем 20 тыс. потребителей

Мужчина признал себя виновным в угрозе убить королеву Елизавету II

Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
Toyota выпустит внедорожник Century
Toyota выпустит внедорожник Century
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления