Еще три дороги закрыли в Алматинской области из-за дождя и тумана

Еще три дороги закрыли в Алматинской области из-за дождя, похолодания и тумана, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на дорогах:

Алматы-Усть-Каменогорск, 25-67 км, от села Байсерке до Конаева;

Алматы-Шелек-Хоргос, 25-320 км, от села Панфилово до села Жаркент;

Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос, 126-172 км, от села Байсеит до села Кокпек.

"Дорожниками ведутся работы по обработке проезжей части закрытых участков противогололедными материалами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ограничение движения введено для всех видов автотранспорта на дороге Кокпек-Кеген-Тюп, 0-72 м, от перевала Аласа до поселка Кеген.