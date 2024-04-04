В Костанайской области закрыли трассы из-за переливов и тумана

Из-за переливов и тумана в Костанайской области закрыли 10 дорог, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Наша газета" в Telegram.

Из-за переливов закрыты автодороги:



Житикаринский район, Р-65 – подъезд к с. Мариновка

Денисовский район, Р-63 Денисовка – Тавриченка – Приреченка – Аршалы – Комаровка 42-96 км

Федоровский район, Рудный – Качар – Федоровка 52-58 км

Костанайский район, Тобыл – Садчиковка – Сергеевка 27-46 км

Житикаринский район, а/д подъезд к с. Дзержинское 24-26 км (для легкового транспорта)

Из-за тумана закрыты следующие дороги областного значения:

Койбагор – Карасу – Севастопольское 0-124 км

Карасу – Б. Чураковка 0-114 км

Узунколь – Сарыколь 0-79 км

Сарыколь – Б. Дубравы 0-56 км

Костанай – Введенка 8-97 км

Ранее сообщалось, что из-за паводков ограничено движение по одной из трасс СКО.

