В Костанайской области закрыли трассы из-за переливов и тумана
Фото: "Наша газета"
Из-за переливов и тумана в Костанайской области закрыли 10 дорог, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет "Наша газета" в Telegram.
Из-за переливов закрыты автодороги:
- Житикаринский район, Р-65 – подъезд к с. Мариновка
- Денисовский район, Р-63 Денисовка – Тавриченка – Приреченка – Аршалы – Комаровка 42-96 км
- Федоровский район, Рудный – Качар – Федоровка 52-58 км
- Костанайский район, Тобыл – Садчиковка – Сергеевка 27-46 км
- Житикаринский район, а/д подъезд к с. Дзержинское 24-26 км (для легкового транспорта)
Из-за тумана закрыты следующие дороги областного значения:
- Койбагор – Карасу – Севастопольское 0-124 км
- Карасу – Б. Чураковка 0-114 км
- Узунколь – Сарыколь 0-79 км
- Сарыколь – Б. Дубравы 0-56 км
- Костанай – Введенка 8-97 км
Ранее сообщалось, что из-за паводков ограничено движение по одной из трасс СКО.
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