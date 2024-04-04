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В Костанайской области закрыли трассы из-за переливов и тумана

туман в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 18:59 Фото: "Наша газета"
Из-за переливов и тумана в Костанайской области закрыли 10 дорог, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Наша газета" в Telegram.

Из-за переливов закрыты автодороги:

  • Житикаринский район, Р-65 – подъезд к с. Мариновка
  • Денисовский район, Р-63 Денисовка – Тавриченка – Приреченка – Аршалы – Комаровка 42-96 км
  • Федоровский район, Рудный – Качар – Федоровка 52-58 км
  • Костанайский район, Тобыл – Садчиковка – Сергеевка 27-46 км
  • Житикаринский район, а/д подъезд к с. Дзержинское 24-26 км (для легкового транспорта)

Из-за тумана закрыты следующие дороги областного значения:

  • Койбагор – Карасу – Севастопольское 0-124 км
  • Карасу – Б. Чураковка 0-114 км
  • Узунколь – Сарыколь 0-79 км
  • Сарыколь – Б. Дубравы 0-56 км
  • Костанай – Введенка 8-97 км

Ранее сообщалось, что из-за паводков ограничено движение по одной из трасс СКО.

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