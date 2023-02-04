Экс-министр просвещения Казахстана планирует преподавать в вузе

Экс-министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов планирует преподавать в вузе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью на Youtube.

"Я педагог, и эта сфера для меня всегда приятна и близка. Как бы ни было, у меня будет возможность совмещать и преподавательскую работу", – сказал Аймагамбетов.

Аймагамбетов занимал должность министра просвещения с 11 июня 2022 года по 4 января 2023 года.



Экс-министр родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области. В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова по специальности "Историк, учитель истории".

С 2019 по 2022 год являлся министром образования и науки Казахстана.