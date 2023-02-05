Какие продукты помогают снять отек

Диетолог Дарья Русакова назвала ряд продуктов, которые лучше всего помогают снять отек, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, идеальным вариантом при снятии отечности могут стать кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия.

"Как правило, от отеков избавляют продукты, обладающие мочегонным действием. Они богаты калием. Это овощи и фрукты, такие как кабачки, огурцы, сладкий перец, свежие абрикосы и курага", - рассказала специалист "Москве 24".

Кроме того, как профилактику, диетолог рекомендует исключить из рациона соль и еду с консервантами и сахаром, так как они задерживают воду в организме. Она уточнила, что употребление соли необходимо сократить до 2,5 гр. в сутки.