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Какие продукты помогают снять отек

советы, диетолог Фото: pixabay
Диетолог Дарья Русакова назвала ряд продуктов, которые лучше всего помогают снять отек, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, идеальным вариантом при снятии отечности могут стать кофе, зеленый чай, а также овощи и фрукты с содержанием калия.

"Как правило, от отеков избавляют продукты, обладающие мочегонным действием. Они богаты калием. Это овощи и фрукты, такие как кабачки, огурцы, сладкий перец, свежие абрикосы и курага", - рассказала специалист "Москве 24".

Кроме того, как профилактику, диетолог рекомендует исключить из рациона соль и еду с консервантами и сахаром, так как они задерживают воду в организме. Она уточнила, что употребление соли необходимо сократить до 2,5 гр. в сутки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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