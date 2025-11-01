Какие продукты вызывают отеки

Диетолог Эльвира Белева предупредила о том, что ряд продуктов может задерживать в организме воду и вызывать отеки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UfaTime.ru, эксперт призвала поменьше употреблять чипсы, соленые огурцы и сыры, копчености, полуфабрикаты и фастфуд. По ее словам, из-за такой еды в крови повышается концентрация соли, в результате чего вода из клеток начинает переходить в кровь. В это же время почки начинают удерживать жидкость, а не выводить ее, из-за чего в итоге и возникают отеки.

Кроме того, отеки вызывает алкоголь. Специалист предупреждает, что из-за употребления спиртных напитков организм обезвоживается и, как следствие, начинает запасать воду в тканях.

"Из-за этого и появляются отеки – лишняя вода скапливается под кожей", – уточнила Белева.

Согласно данным портала, отеки могут быть вызваны и сладостями. К примеру, напитками и продуктами с большим количеством сахара – булочки, конфеты, белый хлеб, выпечка, печенья. Белева уточнила, что в организме сахар превращается в гликоген, а он удерживает воду в организме. Эксперт отметила, что чем больше сладкого человек съедает, тем больше воды в итоге запасает организм.

