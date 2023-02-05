Дочь Куляш Байсеитовой умерла на 83-м году жизни

В Алматы скончалась дочь основоположников оперного искусства Казахстана Куляш и Канабека Байсеитовых Карлыгаш Канабековна, сообщает Zakon.kz

Как сообщается в Instagram Казахского национального театра оперы и балета им. Абая Карлыгаш Байсеитова до последних дней своей жизни бережно хранила память о своих родителях, щедро делясь бесценными историческими данными о зарождении профессионального музыкального искусства Казахстана и театра.



Коллектив театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Карлыгаш Байсеитовой.

"Её доброта, искренность, неравнодушие к судьбе окружающих людей и исторического наследия музыкального искусства навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении театра.

Как сообщали ранее с начала нового 2023 года ушли из жизни многие известные личности, как мировые так и казахстанские. Кто-то дожил до преклонного возраста, а кто-то ушел совсем рано. Так, неожиданно в расцвете лет скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Ей было всего 44 года.