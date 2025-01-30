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События

После слов Токаева университету в Астане присвоили имя Куляш Байсеитовой

Казахскому национальному университету искусств официально присвоено имя Куляш Байсеитовой, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:09 Фото: gov.kz
Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

Стоит напомнить, что решение о переименовании принял президент Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в 2024 году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:09
Университету в Астане присвоят имя Куляш Байсеитовой
, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 17:09

В ведомстве подчеркнули, что после завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой".

Куляш Байсеитова – советская, казахская оперная певица, драматическая актриса. Одна из основоположников казахского оперного искусства, лауреат двух Сталинских премий второй степени. Одна из первых обладательниц звания "Народный артист СССР" и одна из самых молодых (после Халимы Насыровой) за все годы его присвоения. Была организатором и бессменным руководителем Казахского театрального общества.

Не так давно стало известно, что принята форма, по которой будут определять принципы прозрачности в ономастических наименованиях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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