После слов Токаева университету в Астане присвоили имя Куляш Байсеитовой
Стоит напомнить, что решение о переименовании принял президент Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в 2024 году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.
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В ведомстве подчеркнули, что после завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение теперь носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой".
Куляш Байсеитова – советская, казахская оперная певица, драматическая актриса. Одна из основоположников казахского оперного искусства, лауреат двух Сталинских премий второй степени. Одна из первых обладательниц звания "Народный артист СССР" и одна из самых молодых (после Халимы Насыровой) за все годы его присвоения. Была организатором и бессменным руководителем Казахского театрального общества.
Не так давно стало известно, что принята форма, по которой будут определять принципы прозрачности в ономастических наименованиях.