Казахстанский дзюдоист Шамшаев стал бронзовым призером турнира "Большой шлем"
Фото: sports.kz
Наш спортсмен Данияр Шамшаев выиграл бронзу в категории до 73 кг в турнире серии "Большой шлем" в Париже, сообщает Zakon.kz
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По информации Sports.kz в схватке за "бронзу" он победил канадского дзюдоиста Артура Маржелидона.
Серебряную медаль завоевал бразильский дзюдоист Даниэл Каргнин: в финале он уступил "золото" грузину Лаше Шавдатуашвили.
Это первая медаль Данияра Шамшаева на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо.
Ранее сообщалось, что дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира в Париже в весе до 48 кг.
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