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Казахстанский дзюдоист Шамшаев стал бронзовым призером турнира "Большой шлем"

Казахстанский дзюдоист Шамшаев стал бронзовым призером турнира "Большого шлема" Фото: sports.kz
Наш спортсмен Данияр Шамшаев выиграл бронзу в категории до 73 кг в турнире серии "Большой шлем" в Париже, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz в схватке за "бронзу" он победил канадского дзюдоиста Артура Маржелидона.

 Серебряную медаль завоевал бразильский дзюдоист Даниэл Каргнин: в финале он уступил "золото" грузину Лаше Шавдатуашвили.

Это первая медаль Данияра Шамшаева на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо.

Ранее сообщалось, что дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером турнира в Париже в весе до 48 кг.

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