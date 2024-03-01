Казахстанская дзюдоистка выиграла "серебро" Большого шлема

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова (-48 кг) заняла 2-е место на турнире серии Большого шлема в Ташкенте.

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, в финале наша спортсменка уступила россиянке Сабине Гилиязовой.

"Это первая для казахстанской дзюдоистки серебряная награда данных соревнованиях. До этого Абиба становилась бронзовым призером на БШ в Баку (2024), Тбилиси (2023), Париже (2023), Абу-Даби (2022) и Улан-Баторе (2022)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии-2024 по водным видам спорта на Филиппинах, что является историческим рекордом.



