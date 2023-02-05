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Около 60 тысяч израильтян вышли на улицы с протестами

Около 60 тысяч жителей Израиля вышли на улицы с протестами Фото: pixabay
В антиправительственных акциях против реформ президента Нетаньяху 4 февраля принимают участие около 60 тысяч человек, две недели назад количество протестующих составляло 110 тысяч, сообщает Zakon.kz

Как сообщается, крупнейшая демонстрация состоялась в субботу вечером в Тель-Авиве возле комплекса правительственных зданий на востоке города.

По информации The Times of Israel и газеты Haaretz демонстрации проходят не только в Тель-Авиве, но и в других городах Израиля: в Хайфе на улицы вышло 10 000 человек, 2000 в Иерусалиме, 2000 в Раанане и ещё 2000 в Кфар-Сабе.

Как сообщалось ранее, протесты направлены против нововведений правительства Биньямина Нетаньяху. Реформа предусматривает, что полномочия высшего суда справедливости Израиля по отношению к решениям правительства ограничат, а кабинет министров получит контроль над отбором судей.

Протесты проходят еще с начала января.

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