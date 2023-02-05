Около 60 тысяч израильтян вышли на улицы с протестами
Как сообщается, крупнейшая демонстрация состоялась в субботу вечером в Тель-Авиве возле комплекса правительственных зданий на востоке города.
По информации The Times of Israel и газеты Haaretz демонстрации проходят не только в Тель-Авиве, но и в других городах Израиля: в Хайфе на улицы вышло 10 000 человек, 2000 в Иерусалиме, 2000 в Раанане и ещё 2000 в Кфар-Сабе.
Как сообщалось ранее, протесты направлены против нововведений правительства Биньямина Нетаньяху. Реформа предусматривает, что полномочия высшего суда справедливости Израиля по отношению к решениям правительства ограничат, а кабинет министров получит контроль над отбором судей.
Протесты проходят еще с начала января.
1/2 La manifestation de la gauche contre la démocratie : voilà à quoi ça ressemble vraiment.— 0404Informations (@0Informations) February 4, 2023
Juste devant la Kirya à Tel-Aviv, ils agitent des drapeaux de l'OLP, des centaines de drapeaux de l'OLP. pic.twitter.com/9y4Fazslri