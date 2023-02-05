Стало известно, когда выйдет сиквел фильма "Гладиатор"

На экраны продолжение "Гладиатора" выйдет 22 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz

По информации издания Deadline действие ленты развернется через много лет после событий первой картины.

Deadline отмечает, что авторы ленты ведут переговоры об участии в картине с популярным молодым актёром Полом Мескалем. Хотя ранее журналисты портала заявляли, что Мескаля уже утвердили на главную роль.

Пол сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. Остальные подробности сюжета авторы пока держат в секрете. Недавно Рассел Кроу подтвердил, что его герой не появится в "Гладиаторе 2". При этом Максимус будет иметь важное значение в истории сиквела.



Как сообщали ранее начиная с 2001 года разрабатываются разные варианты продолжения фильма. Проект был официально одобрен Paramount Pictures в 2018 году, в конце 2022 года появилась информация о скором начале съемок. Режиссером фильма выступил Ридли Скотт.





