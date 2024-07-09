Стало известно, когда на экраны выйдет "Шрек 5"

Спустя 25 лет с выхода первой части готовится продолжение знаменитой серии мультфильмов о зелёном огре. Пятая часть в серии мультфильмов «Шрек» выйдет в США 1 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации киностудии DreamWorks в сети X к главным ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Сюжет новой серии Шрека пока не озвучивается.

"Не так далеко-далеко. "Шрек 5" выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года", — говорится в сообщении.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

"Шрек" — одна из самых популярных франшиз студии Dreamworks, собравшая в общей сложности около $ 3 млрд в мировом прокате.



