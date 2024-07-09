Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно, когда на экраны выйдет "Шрек 5"

Стало известно, когда на экраны выйдет &quot;Шрек 5&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 03:56 Фото: кадр из видео
Спустя 25 лет с выхода первой части готовится продолжение знаменитой серии мультфильмов о зелёном огре. Пятая часть в серии мультфильмов «Шрек» выйдет в США 1 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации киностудии DreamWorks в сети X к главным ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Сюжет новой серии Шрека пока не озвучивается.

"Не так далеко-далеко. "Шрек 5" выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года", — говорится в сообщении.

"Шрек" — одна из самых популярных франшиз студии Dreamworks, собравшая в общей сложности около $ 3 млрд в мировом прокате.


Читайте также

Роман Костомаров пошутил над своими &quot;кочерыжками&quot;
Роман Костомаров пошутил над своими "кочерыжками"
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
"В лесу жила?" – молодую жену Курбана Омарова высмеяли после его признания в изменах Бородиной
"В лесу жила?" – молодую жену Курбана Омарова высмеяли после его признания в изменах Бородиной
Елена Вебер
2024 год Киностудии Хорошие новости Мультфильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Подрезал и распылил баллончик: астанчанин напал на водителя маршрутного автобуса
Подрезал и распылил баллончик: астанчанин напал на водителя автобуса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: