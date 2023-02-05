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Как быстро привыкнуть к новому месту работы, рассказала психолог

Как быстро привыкнуть к новому месту работы рассказала психолог Фото: pixabay
Специалисты считают, что самое главное – преодолеть острую фазу адаптации на новой работе. Эта фаза обычно длится 4-6 недель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Мосленте" психолог Кристина Ивкова, 4-6 недель достаточно, чтобы узнать о том, кто из коллег станет другом, а с кем лучше сохранить нейтрально-доброжелательные отношения. 

Как пояснила специалист, чтобы преодолеть острую фазу адаптации на новой работе, нужно записывать всю новую информацию, вести ежедневник и каждую неделю составлять для себя отчет о проделанной работе. Важно обустроить и свое рабочее место, чтобы было комфортно выполнять необходимые задачи.

Психолог посоветовала обращаться за помощью к коллегам или руководителю, что значительно повысит уважение по отношению к вам, как к специалисту, проявляющему желание разобраться в новых обязанностях.

Она рекомендует не работать в обеденный перерыв. Лучше составить коллегам компанию на обеде, это поможет в налаживании доверительных отношений.

Ранее психологи давали советы, как помочь детям войти в рабочий режим после каникул.

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