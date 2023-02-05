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Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака Фото: pixabay
Кому из знаков зодиака улыбнется удача, кого ждет неудачный день. Астрологи поделились гороскопом на 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

Гороскоп опубликован на сайте телеканала "Мир24".

Овен, сейчас дам очень простой совет, но последовать ему будет не так уж просто – сначала думать, а потом делать, не наоборот.

Телец, вас ждет ситуация, в которой нельзя будет терять ни минуты.

Близнецы, сегодня легко сказать что-то лишнее. Или кто-то может случайно подслушать ваш конфиденциальный разговор.

Рак, часть этого дня вам придется пребывать в обстановке хаоса.

Лев, что-то из того, что казалось неизменным, неожиданно начнет преобразовываться.

Дева, если вы хотите прожить этот день тихо и мирно, придется варьировать между рифами всеобщей нервозности и наэлектризованности.

Весы, последний день этой недели будет насыщен впечатлениями, обсуждениями, сменой декораций и настроений.

Скорпион, ваши чувства приобретают космическую мощь, но негативные эмоции будут наиболее заметны окружающим. Остерегайтесь Скорпионов, если у них плохое настроение.

Стрелец, человек, которого вы с трудом выносите, наконец, узнает все, что вы о нем думаете

Козерог, сегодня будет полезно отказаться от каких-то давно заведенных правил.

Водолей, события этого дня во многом будут развиваться вокруг того, что вам уже успело надоесть.

Рыбы, вы можете совершить нечто странное, потому что набирают силу чувства, которые вы не осознаете.

Гороскоп не является призывом к действию или инструкцией. Все советы астрологов выведены не подкрепленными наукой способами.

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