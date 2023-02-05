Алина Дауранова завоевала "золото" Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту

18-летняя казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который в эти дни проходит в городе Инцель (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Алина Дауранова не имела себе равных на дистанции 1000 метров, преодолев отрезок за 1 минуту и 17,98 секунды. За ней финишировали Пьен Херсман (Голландия) и Серена Пергер (Италия). Плюс к этому молодая казахстанка стала победительницей общего зачета Кубка мира в этой программе.

Фото: Instagram/drs_kz

Среди юношей в генеральном зачете дистанции 1000 метров лидером стал казахстанский конькобежец Никита Важенин.

Фото: Instagram/drs_kz

Копилка казахстанских юниоров также пополнилась еще двумя наградами. Девушки завоевали "бронзу" в командном спринте, пропустив вперед сборные Нидерландов и США. Честь страны защищали Арина Ильященко, Алена Лифатова и Алина Дауранова. А наши парни в командном спринте финишировали на втором месте. Чемпионами стали американцы, на третьей позиции – шведы.