Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Алина Дауранова завоевала "золото" Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту

Алина Дауранова награждена "золотом" Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту Фото: Instagram/drs_kz
18-летняя казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который в эти дни проходит в городе Инцель (Германия), сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Алина Дауранова не имела себе равных на дистанции 1000 метров, преодолев отрезок за 1 минуту и 17,98 секунды. За ней финишировали Пьен Херсман (Голландия) и Серена Пергер (Италия). Плюс к этому молодая казахстанка стала победительницей общего зачета Кубка мира в этой программе.

Конькобежный спорт Золото КМ

Фото: Instagram/drs_kz

Среди юношей в генеральном зачете дистанции 1000 метров лидером стал казахстанский конькобежец Никита Важенин.

Конькобежный спорт Бронза КМ

Фото: Instagram/drs_kz

Копилка казахстанских юниоров также пополнилась еще двумя наградами. Девушки завоевали "бронзу" в командном спринте, пропустив вперед сборные Нидерландов и США. Честь страны защищали Арина Ильященко, Алена Лифатова и Алина Дауранова. А наши парни в командном спринте финишировали на втором месте. Чемпионами стали американцы, на третьей позиции – шведы.

Читайте также

UFC официально объявил о бое Конора Макгрегора

Федор Емельяненко нокаутом проиграл свой прощальный поединок в ММА

Тимофей Скатов и Александр Бублик высказались о первом игровом дне на Кубке Дэвиса

Куандык Шынасилов
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
колесо
Участок трассы закрыли в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления