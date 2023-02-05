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Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей в парк "Медеу" выявил Антикор

Необоснованные запреты на беспрепятственный проезд электромобилей на парк "Медеу" выявил Антикор Фото: Zakon.kz
Алматинских предпринимателей неправомерно не пускали на Медеу, сообщает Zakon.kz.

В Антикоррупционную службу города Алматы обратились бизнесмены по факту неправомерного ограничения доступа электромобилей "отдельных предпринимателей" в государственный региональный парк "Медеу".

Как выяснилось, доступ проезда от высокогорного катка "Медеу" до горнолыжного курорта "Шымбулак" имеется только для тех предпринимателей, с кем заключен меморандум, что создает условия, способствующие коррупционным правонарушениям.

Антикоррупционным ведомством направлено письмо в ГРП "Медеу" о неправомерных ограничениях, в ходе которого обеспечен свободный доступ для электромобилей всех предпринимателей.

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