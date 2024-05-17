Земли природного парка "Медеу" незаконно передали в частную собственность

В Алматы сотрудники прокуратуры Медеуского района выявили земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу", сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в надзорном органе южной столицы, земли, занятые особо охраняемыми природными территориями, не могут находиться в частной собственности.

"Однако в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности", – говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков.

"Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку "Медеу" возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге". Прокуратура Алматы

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за допущенные нарушения при регистрации права собственности судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных лиц.

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