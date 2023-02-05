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С Байконура запустили ракету-носитель "Протон-М"

С Байконура запустили ракету-носитель "Протон-М" Фото: скриншот видео
5 февраля, примерно в 15:12 по астанинскому времени, с космодрома "Байконур" запустили ракету-носитель "Протон-М", сообщает Zakon.kz.

К ракете был прикреплен космический аппарат "Электро-Л" №4.

"Космические аппараты серии "Электро-Л" помогают ученым прогнозировать погоду, анализировать условия для полетов авиации, следить за состоянием акваторий морей, океанов, а также помогают спланировать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в опасных районах. Сейчас в системе "Электро", функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, используются по целевому назначению два спутника — "Электро-Л" № 2 и "Электро-Л" № 3".Роскосмос




Трансляция запуска ракеты длилась около 10-ти минут на официальном YouTube-канале Роскосмоса.

В пике ракета набрала скорость более 24 тыс. км/час.

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