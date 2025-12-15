Пуск ракеты "Протон" с космодрома Байконур срывается по техническим причинам

Пуск ракеты-носителя "Протон-М", запланированный на 15 декабря с космодрома Байконур, срывается из-за проблем с разгонным блоком, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба "Роскосмоса" в своем Telegram-канале.

"В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке", – передает госкорпорация.

Таким образом, пуск перенесен "для устранения недочетов". По словам заместителя гендиректора "Роскосмоса" Ивана Данилова, "фронт работы уже определен".

Фото: Telegram/Роскосмос

Речь идет о с разгонном блоке типа ДМ производства ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". "Протон-М" должен был отправить на орбиту гидрометеорологический спутник "Электро-Л" с Байконура в последний раз.

Фото: Telegram/Роскосмос

Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. В будущем ее должны заменить ракеты семейства "Ангара".

Крупный звездопад смогли увидеть казахстанцы в ночь на 14 декабря.