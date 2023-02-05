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В трех областях Казахстана ожидается туман

В трех областях Казахстана ожидается туман Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением. По данным синоптиков, в трех областях республики 6 февраля ожидается туман, сообщает Zakon.kz.
"Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды – в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде, дождя и снега, усиление ветра, гололед, туман".

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на горных перевалах 15-20 м/с. в Шымкенте и Туркестане ночью ожидается туман.

В центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

На юге Карагандинской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

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Мухит Турсынали
Казгидромет Карагандинская область Кызылорда Кызылординская область Туркестан Туркестанская область Шымкент
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