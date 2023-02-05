В Акмолинской области рыбаки застряли на трассе
Фото: скриншот видео
Жители Акмолинской области выехали на рыбалку и застряли на трассе, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 4 февраля около 15:40.
"В ходе проверки крестьянских хозяйств, товариществ и отгонных участков по дороге в село Оркендеу обнаружены трое жителей села Коргалжын. Сельчане решили порыбачить, однако в пути автомашина Audi увязла в глубоком снегу. Полицейские, "вооружившись" лопатами, вытянули из сугроба автомобиль, прицепив его тросом к служебному авто", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Спасенные сельчане поблагодарили стражей порядка.
9 января в Акмолинской области 4 человека провели на трассе в холодной машине 12 часов.
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