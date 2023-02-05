Стало известно о состоянии Николая Дроздова
Фото: Instagram/ndrozdov_official
Композитор Дмитрий Дунаев заявил о том, что российский телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов еще находится в больнице, но уже идет на поправку, сообщает Zakon.kz.
Дата выписки пока неизвестна.
"Думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку", – рассказал РИА Новости Дунаев.
85-летнего телеведущего госпитализировали из-за перелома ребер. Сообщалось, что Дроздов не менее недели находился в реанимации.
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