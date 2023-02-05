Стало известно о состоянии Николая Дроздова

Фото: Instagram/ndrozdov_official

Композитор Дмитрий Дунаев заявил о том, что российский телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов еще находится в больнице, но уже идет на поправку, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: