Венецианский карнавал стартовал в Италии
На официальной странице мероприятия в Twitter опубликованы фотографии с парада лодок, украшенных воздушными шарами. Тысячи людей приезжают в страну, чтобы понаблюдать за костюмированным шоу на воде.
Фото: Twitter/@Venice_Carnival
Парад гребных лодок в масках вдоль Гранд-канала возглавляла известная как "пантегана" лодка в форме огромной водяной крысы.
Фото: Twitter/@Venice_Carnival
Отмечается, что перед этим ночью, 4 февраля, артисты исполняли оперу и показывали свои номера.
🛶Continua il tradizionale corteo acqueo del #CarnevaleVenezia2023— Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 5, 2023
🎭Sfilano lungo il Canal Grande barche a remi mascherate, capitanate dalla famosa “Pantegana” pic.twitter.com/0d05AsgOzj
Венецианский карнавал – ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Последний день карнавала – Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.