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Венецианский карнавал стартовал в Италии

Венеция Фото: Twitter/@Venice_Carnival
Традиционный Венецианский карнавал начался в Италии в ночь на 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

На официальной странице мероприятия в Twitter опубликованы фотографии с парада лодок, украшенных воздушными шарами. Тысячи людей приезжают в страну, чтобы понаблюдать за костюмированным шоу на воде.


Венеция

Фото: Twitter/@Venice_Carnival


Парад гребных лодок в масках вдоль Гранд-канала возглавляла известная как "пантегана" лодка в форме огромной водяной крысы.


карнавал

Фото: Twitter/@Venice_Carnival


Отмечается, что перед этим ночью, 4 февраля, артисты исполняли оперу и показывали свои номера.


Венецианский карнавал – ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Последний день карнавала – Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.

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