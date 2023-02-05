Венецианский карнавал стартовал в Италии

Традиционный Венецианский карнавал начался в Италии в ночь на 5 февраля, сообщает Zakon.kz.

На официальной странице мероприятия в Twitter опубликованы фотографии с парада лодок, украшенных воздушными шарами. Тысячи людей приезжают в страну, чтобы понаблюдать за костюмированным шоу на воде.





Фото: Twitter/@Venice_Carnival





Парад гребных лодок в масках вдоль Гранд-канала возглавляла известная как "пантегана" лодка в форме огромной водяной крысы.





Фото: Twitter/@Venice_Carnival





Отмечается, что перед этим ночью, 4 февраля, артисты исполняли оперу и показывали свои номера.





🛶Continua il tradizionale corteo acqueo del #CarnevaleVenezia2023



🎭Sfilano lungo il Canal Grande barche a remi mascherate, capitanate dalla famosa “Pantegana” pic.twitter.com/0d05AsgOzj — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 5, 2023

Венецианский карнавал – ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Последний день карнавала – Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.