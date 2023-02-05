Ситуация в Украине: В порту Рени затонула баржа с пшеницей, 40% жителей Одессы остались без электричества

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что около 40% потребителей остаются без электроснабжения в Одессе, в город дополнительно направлены мощные генераторы, сообщает Zakon.kz.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС никогда не собирались и не собираются отправлять свои войска в Украину для участия в конфликте.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, опубликованном на его YouTube-канале, что Путин в начале спецоперации пообещал не устранять Зеленского.

Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Bild заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия.

Шольц также на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил, что сначала необходимо соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей отставке, если Владимир Зеленский примет такое решение.

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна значительно улучшиться к концу следующей рабочей недели.



Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени, сообщил телеканал Pro TV.

Во время переговоров России и Украины стороны подготовили почти 20 проектов соглашения, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале.

Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

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