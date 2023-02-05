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Документальный фильм о Поле Маккартни решили снять в Голливуде

артист Фото: Instagram/paulmccartney
Режиссер, обладатель "Оскара" и "Грэмми" Морган Невилл заявил о том, что снимет документальный фильм о певце, музыканте и одном из основателей группы The Beatles Поле Маккартни, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Deadline, фильм охватит 10-летний период в жизни и творчестве музыканта после распада The Beatles, а также расскажет о его браке с Линдой Маккартни. В это время Маккартни выпустил такие хиты, как Maybe I’m Amazed, Another Day, My Love, Band On The Run, Goodnight Tonight и другие.

Рабочее название картины – Man on the Run.

"Будучи всю жизнь одержимым всем, что связано с Маккартни, я всегда чувствовал, что 1970-е годы были сильно недооцененной частью его истории. Я предвкушаю возможность исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого художника", – заявил режиссер.

Как уточняется, Невиллу передали ранее не публиковавшиеся видео и фото из архивов Маккартни и его покойной жены Линды. Эти материалы будут сочетаться с новыми интервью музыканта.

Отмечается, что производством займутся компании MPL и Polygram Entertainment – кино- и телевизионное подразделение Universal Music Group. Продюсерами выступят Мишель Энтони, Дэвид Блэкман, Невилл, Кейтрин Роджерс, а также Скотт Роджер и Бен Чаппелл.

Ранее, в конце ноября 2022 года, сотрудники публичной библиотеки в Сан-Антонио обнаружили в ящике для возврата кассету легендарной британской группы. Ее вернули спустя 44 года. На кассете записано интервью с участниками группы Джоном Ленноном и Полом Маккартни.

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