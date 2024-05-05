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Пол Маккартни ответил на признание в любви от фанатки спустя 60 лет

Пол Маккартни, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 15:25 Фото: Instagram/paulmccartney
Один из основателей некогда самой популярной в мире группы The Beatles Пол Маккартни ответил на признание в любви от поклонницы из Бруклина, которое она сделала 60 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Музыкант опубликовал обращение в своем Instagram.

Там певец обратился к девушке по имени Адриенна, которая в 1964 году призналась ему в любви в интервью телеканалу CBS, который освещал первый приезд The Beatles в США.

"Пол Маккартни, если ты слушаешь, Адриенна из Бруклина любит тебя всем сердцем", – сказала она журналисту.

Спустя 60 лет Маккартни ответил на ее признание. Он пригласил поклонницу на выставку своих фотографий, сделанных в 1963-1964 годах, которая открылась в пятницу, 3 мая в Бруклинском музее.

"Привет, Адриенна. Это Пол. Я посмотрел твое видео. Я сейчас в Бруклине. Я в Нью-Йорке. Я наконец добрался сюда. У нас выставка, фотовыставка. Приходи и посмотри", – сказал он в видеообращении.

Также Маккартни дополнил пост милой подписью.

"И Адриенна из Бруклина, если ты слушаешь, Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит".

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала пост в Instagram, под которым высказалась о финалистке шоу "Голос" на Первом канале Анастасии Садковской, назвав ее настоящей певицей.

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