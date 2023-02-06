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Эндокринолог рассказала о привычке, сохраняющей здоровье и молодость

вода Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о привычке, сохраняющей здоровье и молодость, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, людям чаще стоит пить воду.

"Поправились – пейте воду. Переели – пейте воду. Заболели – пейте воду. Почему вода так важна и как она сохраняет молодость? Больше чем наполовину мы состоим из воды, она необходима для нормальной работы абсолютно всех органов. Только лишь небольшую долю объема наш организм производит самостоятельно, в процессе химических реакций. Основная часть воды приходит к нам извне", – написала она в Telegram.

Специалист уверяет, что с возрастом тело человека усыхает, в том числе и потому, что организм не получает достаточно воды. Исследования ученых на эту тему, по ее словам, доказали, что достаточное употребление воды замедляет старение.

"Вот как это работает. Представьте себе: мы берем литр воды и засыпаем туда пачку соли. Получается крайне едкий, концентрированный раствор. Но если взять не литр воды, а десять – концентрация соли резко уменьшится. То же самое происходит и в организме. Чем гуще кровь или моча, тем больше в них концентрация тех или иных веществ и тем сложнее работать сердцу, почкам, печени, мозгу – и тем скорее они изнашиваются", – объяснила эксперт.

Павлова добавила, что важнейшей функцией воды является детоксикация организма. При этом в идеале врач советует пить именно чистую теплую воду.

Эндокринолог советует начинать каждое утро со стакана воды. Всего в день рекомендуется выпивать по 35-40 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, но не более 3 литров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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