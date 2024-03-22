Эндокринолог рассказала, как правильно мыться

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о вреде горячего душа для организма человека, сообщает Zakon.kz

Как написала Павлова в своем Telegram-канале горячий душ лишает тело и волосы натуральных масел. От этого кожа шелушится и чешется, а волосы ломаются, секутся и теряют блеск.

Избыток тепла усиливает раздражение и воспаление, что может усугубить такие заболевания как экзема, псориаз и др.

Горячая вода - дополнительная нагрузка на сердце. Это особенно стоит учитывать людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В тепле кровеносные сосуды расширяются, что заставляет сердце работать усерднее, при этом артериальное давление испытывает перепады. Человек может почувствовать головокружение и даже потерять сознание, что очень опасно, когда вы находитесь в ванной.

Проблемы со сном. Горячий душ расслабляет лишь поначалу. На деле же такая процедура мешает естественному охлаждению тела. Согласитесь, сложно уснуть, если вам жарко.

Итак, доктор Павлова дала рекомендации о том, как правильно мыться:

Отдавайте предпочтение тёплой, а не обжигающей воде.

Не находитесь в душе слишком долго.

Каждый раз пользоваться мочалкой и мылом совсем необязательно. К тому же в средствах гигиены содержится столько отдушек и химикатов, что вашей коже просто не чем дышать.

Почаще меняйте одежду. В большинстве случаев это способно решить многие проблемы вроде запаха пота.

"Конечно, личная гигиена важна, но она не должна быть маниакальной. Единственное, что точно нужно мыть по несколько раз на дню, это руки", - заключила доктор.

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