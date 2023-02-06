Казахстанские теннисисты досрочно проиграли Чили в квалификации Кубка Дэвиса

Мужская сборная Казахстана по теннису потерпела поражение в квалификации Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz, во втором матче игрового дня Александр Бублик из Казахстана уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили - 4:6, 6:3, 2:6.

Это второй проигрыш на сегодня. В первой встрече дня казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли чилийским теннисистам Алехандро Табило и Томасу Бариосом.

Напомним, вчера Александр Бублик уступил Николасу Жарри, а единственную победу в противостоянии с чилийцам одержал Тимофей Скатов.

Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили - 1:3.

Ранее сообщалось, что после поражения пары - Андрея Голубева и Александра Недовесова надежда оставалась на победы в одиночных играх Александра Бублика и Тимофея Скатова. Но, увы не случилось...