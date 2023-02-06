Что известно о состоянии российского фигуриста Романа Костомарова

45-летний фигурист Роман Костомаров находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Он вышел из комы, но из-за сепсиса ему могут ампутировать не только пальцы, как говорили ранее, но и ногу, сообщает Zakon.kz.

"Состояние Романа Костомарова ухудшается, а гангрена продолжает прогрессировать, из-за чего стоит вопрос ампутации не только пальцев ноги, но и самой ноги", - сообщает SHOT.



При этом врачи продолжают делать все возможное, чтобы остановить некроз. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие.

Как сообщали ранее, олимпийский чемпион попал в больницу 10 января. Врачи спасли его жизнь после тяжелой пневмонии, однако болезнь, похоже, обернулась многочисленными осложнениями.