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Что известно о состоянии российского фигуриста Романа Костомарова

Что известно о состоянии российского фигуриста Романа Костомарова Фото: instagram.com/romankostomarovkrs
45-летний фигурист Роман Костомаров находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Он вышел из комы, но из-за сепсиса ему могут ампутировать не только пальцы, как говорили ранее, но и ногу, сообщает Zakon.kz.

"Состояние Романа Костомарова ухудшается, а гангрена продолжает прогрессировать, из-за чего стоит вопрос ампутации не только пальцев ноги, но и самой ноги", - сообщает SHOT.

При этом врачи продолжают делать все возможное, чтобы остановить некроз. В этом может помочь стентирование. Но пока прогнозы не самые хорошие.

Как сообщали ранее, олимпийский чемпион попал в больницу 10 января. Врачи спасли его жизнь после тяжелой пневмонии, однако болезнь, похоже, обернулась многочисленными осложнениями. 

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